انجلترا – قرر رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، بيع الإسباني كيبا أريازبالاجا، حارس مرمى فريقه، وذلك على خليفة سلوكه خلال مباراة “البلوز” ومانشستر سيتي.

وذكر موقع “El Confidencial”، أن أبراموفيتش أعطى أوامره لبيع كيبا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرا إلى أن النادي اللندني بدأ بالفعل في البحث عن بديل لحارس المرمى البالغ من العمر 24 عاما.

وكان كيبا حديث وسائل الإعلام بعد نهاية مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، التي أقيمت في الـ24 من الشهر الماضي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بعدما خالف أوامر مدربه ماوريسيو ساري، ورفض الخروج من الملعب لحظة استبداله. وخسر “البلوز” تلك المباراة بركلات الترجيح (3-4)، رغم نجاح كيبا في التصدي لركلة واحدة.

وانضم الدولي الإسباني لتشيلسي مطلع الموسم الحالي قادما من أتلتيكو بيلباو مقابل 80 مليون يورو، ليصبح أغلى حارس في تاريخ كرة القدم.

وخاض صاحب الـ24 عاما 38 مباراة مع “البلوز” في كافة المسابقات، واستقبلت شباكه 36 هدفا.

المصدر: matchtv.ru