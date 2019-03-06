ليبيا – إجتمع وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة فتحي اونيس أمس الثلاثاء مع ممثلي اتحاد الغرف وممثلي بعض الشركات المتخصصة في استيراد المواد الغذائية.

المجتمعون إستعرضوا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة الكميات الموردة من المواد الاساسية الغذائية لنهاية هذه السنة وتم الاطمئنان على توفرها بشكل كبير وخاصة خلال شهر رمضان.

وتعهد الحاضرون بانها ستكون بأسعار منافسة كما تم مناقشة العديد من المختنقات التي تواجه أصحاب الأعمال كما وعدت الوزارة بمساندتهم في وضع الحلول لها والعمل على استقرار السوق وتوفير السلع ذات الجودة العالية والاسعار المنافسة.