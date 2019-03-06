بروكسل – فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء عقوبات شملت 8 شخصيات روسية، على خلفية حادث مضيق كيرتش في البحر الأسود.

وقال مصدر دبلوماسي في بروكسل لوكالة نوفوستي: “اتفق مندوبو دول الاتحاد اليوم على فرض عقوبات تشمل 8 شخصيات روسية. ومن المقرر أن يتم إقرارها رسميا الأسبوع القادم”.

وكانت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، قد أعلنت أن العقوبات الجديدة ضد روسيا، يمكن أن توافق عليها دول الاتحاد الأوروبي في الأسبوعين القادمين، ما لم تحدث تغييرات إيجابية من قبل الجانب الروسي.

ومنع خفر السواحل الروسي في 25 نوفمبر الماضي 3 سفن حربية أوكرانية من دخول مضيق كيرتش، واضطر لإطلاق النار على إحداها واحتجازها جميعها، بعد أن انتهكت المياه الروسية الإقليمية ورفضت أوامر العسكريين الروس بالتوقف، متجاهلة محاولات الاتصال بها.

المصدر: نوفوستي