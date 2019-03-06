وبيّن أن الأجانب المتواجدين بالمنطقة ينقسمون إلى قسمين بالنسبة للمعارضة التشادية موجودة في ليبيا منذ فترة بأماكن ومعسكرات معينة لأغراض سياسية مفهومة لكن بعد “ثورة فبراير” الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي كانوا سبب في ظهور الأجانب و تسليحهم.

كما نوّه أنه على الجميع الإقتناع بأن الدول الأوروبية و قرار مجلس الأمن تم استغلاله بطريقة غير صحيحة لأن الناتو والدول الأوروبية دمرت دولة و لم تدمر نظام مما تسبب في نشاط هذه المجموعات الأجانب وإمتلاكهم للسلاح وإستغلالهم من بعض التشكيلات العسكرية سواء في شرق أو غرب ليبيا بالإضافة الاستعانة بهم في الحروب سواء أكان المجلس الانتقالي أو بعض الحكومات التي تراتبت في طرابلس و على مستوى المؤتمر الوطني بحسب قوله.

وتابع قائلاً:”المعارضة التشادية التي تم الاستعانة بها و سعرت للأسف الشديد ودعمها في الحروب التي خضناها ضد بعضنا بعد إعلان التحرير عام 2011 استعننا بالأجانب لقتال بعضنا البعض، وما لم تكن هناك دولة راسخة وجيش قوي وشرطة ساهرة لن نتخلص من الأجانب ولا بد أن ندرك وجود ردة فعل بعد تحرير الجنوب وعلى الجميع الإستعداد لها”.

ودعا الجميع لبناء دولة قوية بمؤسساتها و توحيد المؤسسة الليبية في الشرق والغرب لتكون قوة ضاربه يحترمها الجميع، واصفاً التأجيج الذي يرافق العملية العسكرية وإنجازاتها بأنه”سحابة صيف ستنتهي وتتبخر وإن كانت من شخصيات بارزة و قيادية لأنهم لم يروا الواقع”.

وأوضح أن المعارضة التشادية ليست من التبو فقط فهناك تشكيلة من الجنوب الغربي وقبائل لها إمتداد في النيجر ومالي والتشاد وبعض القبائل تصنف الآخرين بناء على مكان تواجدهم، مؤكداً على أن الإستمرار في التأمين والمجاهرة بالأمن وعودة السجون وتفعيل القضاء سيسهل من الوصول للمصالحة.

أما بشان السجل المدني و الأحوال المدنية طالب بضرورة إعادة النظر في سجلات الاحوال المدنية ومراجعتها لان هذه الإشكاية تمس الأمن القومي لليبيا.

وبشأن الإنتهاكات التي تحدث على الرغم من العملية العسكرية في الجنوب كالإعتداء على منزل عضو مجلس النواب التباوي عن دائرة مرزق محمد لينو وحرقه، دعا إلى ضرورة حصر مثل هذه الإنتهاكات وفتح محاضر خاصة بها في مراكز الشرطة، مؤكداً على أنهم ضد المساس بالمدنيين ما لم يشكلوا خطر أو يكون موقفهم ضد الجيش لذلك يجب توثيق الخروقات ومن ثم التوجه للقضاء والجهات الأمنية لفرزها إن كانت ضد الجيش أو الدولة.

ويرى أنه من المفترض أن تتحد كل من طرابلس و سبها وبنغازي سريعاً لإنقاذ ما بقي من ليبيا خاصة في ظل الأوضاع الخطيرة التي إذا إستمرت سينتج عنها إشكاليات يصعب حلها في المستقبل.

الرقيق إستطرد متمنياً :” أن يكون الذي حصل في الماضي درس للكل خاصة اللواء السادس الذي دمر وما حصل فيه بأيدي أجنبية وبمناصرة أيدي ليبيا واضحة بدفع مبالغ مالية سواء من ناحية الساحل أو بعض القبائل في سبها، يجب المصالحة والجلوس على الطاولة”.

وأرجع تغيير موقفه تجاه الجيش في ليبيا بشكل عام والجهات السيادية المعترف بها كالبرلمان ومجلس الدولة وحكومة الوفاق إلى ما شهده من توفير للأمن والأمان بمدينة سبها بعد العمليات العسكرية التي قامت بها القوات المسلحة، معتبراً أن الواقع هو الذي يغير وجهات النظر.

وشدد على أنه لم يكن يدعم أي جهة معينة فعندما كانت القوة الثالثة في سبها كان موقفه مستنكراً لكل ما تقوم به، موضحاً أنه إتخذ موقف من هذه القوة لأنه رأى أمور مغايرة للهدف الذي تواجدت من أجله في المدينة.