ليبيا – نقل الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك تأكيد رئيس المجلس أن لقاء أبو ظبي جاء في إطار التشاور مع جميع الأطراف على الساحة الليبية من أجل حقن الدماء والوصول إلى صيغة تجنب البلاد الصراع والتصعيد العسكري، موضحاً إمكانية البناء على هذا اللقاء.

السلاك كشف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع ، موضحًا أنه يتضمن تقليص المرحلة الانتقالية وتوحيد مؤسسات الدولة وإنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية هذا العام بالإضافة إلى توفير المناخ الملائم لإجرائها ودعم جهود المبعوث الأممي في هذا الشأن.

وأكد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي تأكيد السراج على عدد من الثوابت التي لا حياد عنها وعلى رأسها أن لا تنازل عن مدنية الدولة وأن لا حل عسكري للأزمة وعلى التداول السلمي للسلطة وعدم السماح لأي محاولات لخلق فتن من شأنها إدخال المدن الليبية في حرب أهلية.

وأضاف أن رئيس المجلس الرئاسي يشدد أنه لا بديل عن خيار الحوار والتفاوض والمصالحة ورأب الصدع بين جميع الليبيين على اختلاف مشاربهم من أجل إحلال السلام وإرساء الاستقرار،مشيرا أن البديل لن يكون إلا حربًا مدمرة تأتي على الأخضر واليابس لن يربح فيها أحد ولا خاسر فيها إلا الوطن وأهله ومقدراته،مؤكدا في الوقت ذاته أن ليبيا تسع الجميع وستبنى بسواعد أبنائها لا أشلائهم. وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والترتيبات الأمنية، أوضح السلاك أنه وفي موازاة للجهد السياسي تم العمل على التخفيف من معاناة المواطنين من خلال برنامجين متزامنين للإصلاح الاقتصادي والأمني ، مبيناً ظهور بعض النتائج الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية والمتمثلة في تقليص العجز والتراجع التدريجي للتدهور في سعر العملة الوطنية وأن هذه مرحلة أولى تتبعها مراحل أخرى متفق بشأنها. أما فيما يخص الترتيبات الأمنية، قال السلاك إن وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها والمناطق العسكرية جميعها تسعى لإنجاز الترتيبات بنجاح وتخطي أي عقبات أو صعوبات تعترض استكمالها ونجاحها في بسط الأمن. وبخصوص حقل الشرارة نقل السلاك تأكيد رئيس المجلس الرئاسي على التعاون المثمر مع المؤسسة الوطنية للنفط لإيجاد الحلول الممكنة في هذا الصدد،مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على وضع ترتيبات أمنية تحت إشراف المؤسسة وإخراج كل المدنيين من الحقل الذي تم رفع القوة القاهرة عنه قبل يومين. وأما فيما يخص إقالة اللواء عبد الرحمن الطويل رئيس الأركان العامة السابق وتخفيض رتبته العسكرية من قبل رئيس المجلس الرئاسي،نوّه السلاك إلى أن اللواء الطويل خالف اللوائح والقوانين العسكرية ، مبيناً أن رئيس المجلس الرئاسي اجتمع في الفترة الأخيرة مع آمراء المناطق العسكرية وليس مع اللواء الطويل نظراً لظروف المرحلة ،مؤكداً في الوقت ذاته على عدم وجود أي خلاف شخصي بين السراج والطويل.