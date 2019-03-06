ليبيا – تحدث عضو مجلس الدولة الإستشاري عبدالرحمن الشاطر ، الأربعاء ، عن لقاءات قال بأنها جرت بين سياسيين ليبيين مع المبعوث الاممي غسان سلامة مؤخراً دون أن يكشف أي أسماء أو أماكن عقد هذه اللقاءات .

وقال الشاطر بأن هؤلاء فهموا من من حديث سلامة بأنه جمع من وصفهم بـ”المعرقلين الأساسيين” (المشير حفتر ورئيس الرئاسي السراج) ، مضيفاً بأن التفاهمات التي توصلا لها ستكون هي مخرجات الملتقى الجامع وعلى الليبيين قبولها ، وذلك بحسب قوله.

الشاطر أشار في تغريدة نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماع “تويتر” إلى أن الأمر إنتهى إلى ما أسماها ” عسكرة الدولة وبقرار أممي “، زاعماً بأن البلاد مقبلة على أمر خطير.

يشار إلى أن البعثة الأممية قد أعلنت في وقت سابق على أن القائد العام للجيش المشير حفتر قد التقى في أبو ظبي برئيس الرئاسي فائز السراج وقد اتفق الطرفان على حل الازمة السياسية عن طريق الاسراع في اجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن .