اسكتلندا – فجرت الشرطة الإسكتلندية طردا ملغوما أرسل إلى جامعة “غلاسكو”، وتتواصل مع ضباط في لندن، إذ أرسلت طرود مشابهة إلى مطارين ومحطة قطار رئيسية في لندن.

وقال مساعد قائد شرطة المنطقة ستيف جونسون: “لم يفتح الطرد ولم يصب أحد.. جرى إبلاغ خدمات الطوارئ وإخلاء عدد من المباني في المنطقة كإجراء احترازي”.

وأضاف أن “تفجير للطرد حدث بعد ظهر الأربعاء، وبشكل مسيطر عليه”.

وأرسلت 3 طرود ملغومة صغيرة إلى مطارين وأكثر محطات القطارات ازدحاما في لندن الثلاثاء، فيما نفت الشرطة الصلة بين عمليات إرسال الطرود.

المصدر: رويترز