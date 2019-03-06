سجن “كوندي سور سارت” الفرنسي

فرنسا – اقتحمت الشرطة الفرنسية سجن “كوندي سور سارت” في إقليم أورن شمال غربي فرنسا بعدما هاجم سجين الحراس، واعتبرت السلطات الفرنسية الحادث إرهابيا.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانر إلقاء القبض على المهاجم وزوجته بعد عملية أمنية نفذتها وحدة خاصة.

وحسب وسائل الإعلام الفرنسية فإن الاقتحام استمر أكثر من ساعة بعد أن تحصن السجين منذ صباح اليوم الثلاثاء في الغرفة للزيارات. وقبل ذلك طعن السجين حارسين أثناء زيارة زوجته له في السجن.

ووصفت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه الهجوم بـ “الإرهابي”.

والسجين هو ميكائيل تشيولو (البالغ من العمر 27 عاما) المحكوم عليه بالسجن 30 عاما بتهمة الاختطاف والقتل والتعذيب منذ عام 2014.

كما أدين الرجل في عام 2015 بتهمة تبرير الإرهاب في أعقاب الهجمات الإرهابية في باريس التي أسفرت عن مقتل 130 شخصا، والتي أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عنها.

المصدر: وكالات