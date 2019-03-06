ليبيا – عقد اليوم الاربعاء مجلس وزراء حكومة الوفاق اجتماعه العادي الثالث للعام 2019 برئاسة رئيس الرئاسي فائز السراج وحضور أعضاء الرئاسي، عبد السلام كاجمان، وأحمد معيتيق، وفتحي المجبري، وأحمد حمزة، وباقي وزراء الحكومة بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وفي مستهل الاجتماع أطلع السراج الحاضرين بحسب إدارة التواصل والاعلام التابعة للرئاسي على آخر المستجدات والتطورات السياسية على الصعيد المحلي.

وعكف المجلس آثر ذلك على مناقشة بنود جدول الأعمال المتضمن العديد من المذكرات المحالة من قِبل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.

وفي هذا الصدد أقر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزير تعليم الوفاق وعضوية وزارات كل من المالية والعمل والدفاع والخارجية بشأن دراسة المقترح المقدم من وزارة الدفاع المتعلق باللائحة الجديدة للدراسة في الداخل والخارج.

كما شكل المجلس لجنة برئاسة عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد وعضوية وكلاء وزارات المالية والدفاع والتخطيط المواصلات والمستشار المالي لرئيس المجلس بشأن دراسة المقترح المقدم من وزير المواصلات المتضمن النسخة المعدلة من الميزانية التقديرية لخطة تطوير خدمات الملاحة الجوية.

واحال المجلس تقرير اللجنة المشكلة بقرار وزير المواصلات رقم 20 لسنة 2018 بشأن إعادة النظر في الأسعار النمطية المعمول بها في مجال مشروعات الطرق والجسور للجنة برئاسة وكيل وزارة المواصلات وعضوية وكلاء وزارات التخطيط والأقتصاد ومندوب عن النائب أحمد معيتيق والمستشار المالي لرئيس المجلس لدراسة تقرير اللجنة واقتراح مايلزم.

وكلف المجلس عبد السلام كاجمان بمتابعة اللجنة المشكلة من وزارة المالية المكلفة بمراجعة الهيكل التنظيمي لمصلحة أملاك الدولة مع الأخد في الأعتبار ملاحظات وزارة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات.

وفي نفس الإطار أحال المجتمعون مشروع تعديل الهيكل التنظمي لجهاز تنفيذ الطرق السريع على لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات وعضوية وكلاء وزارات المالية والخارجية والمواصلات والزراعة لدراسة المقترح.

ودرس الاجتماع مشروع اللائحة التنفيذية لقانون العدالة الانتقالية المحال من قبل وزير العدل وقرر بشأنه تشكيل لجنة لدراسة مشروع القانون.

ووافق المجلس في اجتماعه العادي الثالث للعام 2019 على مقترح لوزارة التعليم بشأن المجلس الأعلى للتعليم العالي والبحث العلمي.