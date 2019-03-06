في بيان مشترك بين ” مجلس أعيان الزنتان ، ومكتب المنسق الإجتماعي ، والقوة المساندة للقوات المسلحة ، وتجمع أبناء الزنتان ، وأسر الشهداء بالزنتان وحراك دعم المؤسسات ” إستنكرت المدينة الأصوات التي قالت أنها تتعالى هذه الأيام بهدف الزج باسمها لإشعال نار الفتنة وشق صف المسلمين وتشويه اسمها وتاريخها ونضالها من اجل ما أسماه البيان ” التسلق او القفز على ما فعله الرجال ” .

وأضاف البيان الصادر بوقت متأخر من مساء الثلاثاء عقب إجتماع لهذه المؤسسات والمكونات وتلقت المرصد نسخة منه : ” لكننا نذكر كل مسئول كبيرا كان أم صغيرا ، من الرئيس إلى الوزير و الوكيل والنائب حتى العميد ، أنه لولا تضحيات الشجعان من أبناء الزنتان ورفاقهم من كافة أحرار ليبيا لما كانوا يجلسون اليوم على كراسيهم ولما بقيت ليبيا واحدة موحدة ” .

وترحم البيان المشترك على أبناء المدينة الذين قال ” بأنهم ضحوا بحياتهم وبأطرافهم ودمائهم مؤكداً بأن الزنتان كانت دائما مع الوطن مذكرة بوقوفها ضد من يدعي اليوم في زوارة بمناداته بالتداول السلمي على السلطة “.

وأكدت المؤسسات الموقعة على البيان بأن هؤلاء نفسهم هم من أشعلوا بالأمس القريب حربا ضروسا وأحرقوا آمال و ممتلكات الليبيين من أجل عدم التخلي عن السلطة ورفضهم نتائج انتخابات مجلس النواب ، وقال : ” وقفنا ضد هذه الزمرة الظالمة الباغية جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة العربية الليبية ” .

وتابع : ” وإننا إذ نستذكر الماضي فإننا نؤكد أننا كنا ومازلنا وسنظل دعما حقيقيا للقوات المسلحة العربية الليبية وقيادتها العامة ولأن أهداف الثورة كانت قيام دولة مؤسسات حقيقية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والأمنية ومؤسسة القضاء حتى تبني دولة العدل والقانون “.

ونفت مكونات الزنتان نفياً قاطعا مشاركتها في أي اجتماع لا في المدينة نفسها ولا خارجها مؤكدة بأنها لم تكلف أحدا للقيام بذلك وأضاف : ” نحمل الحاضرين في اجتماع زوارة المسؤولية الكاملة عن ما يترتب عليه من تبعات ونرفض ما جاء فيه شكلاً ومضموناً ونحذر كل من يحاول الزج باسم الزنتان او تشويهه من مغبة ذلك ” .

وفي ختام البيان ، أكد مجلس أعيان الزنتان ، ومكتب المنسق الإجتماعي ، والقوة المساندة للقوات المسلحة ، وتجمع أبناء الزنتان ، وأسر الشهداء بالزنتان وحراك دعم المؤسسات “مرارا وتكرارا دعمهم وبكل قوة لعملية القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب والجريمة والحفاظ على وحدة وسيادة الدولة شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً ” .

المرصد – خاص