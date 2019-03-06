ليبيا – أطلق عدد من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي عبر تويتر وفيسبوك وسماً ( هاشتاق ) اليوم الأربعاء باللغتين العربية والإنجليزية وإختاروا له إسم #تأمين_العاصمة #SecuringTheCapital .

وإنطلق المدونون في نشر هذا الوسم منذ منتصف نهار الأربعاء وكان اللافت للنظر هو ماحمله من رسائل تطمين لأهالي طرابلس مفادها بأن أي تحرك محتمل للقوات المسلحة نحوهم لن يستهدفهم ولن يكون مضراً لهم وبأن هدفه هو #تأمين_العاصمة وإعادة النظام لها ووضع حد لنفوذ جماعات الإسلام السياسي وإنهاء الصراعات القائمة فيها منذ ثمان سنوات .

وتباينت تدوينات النشطاء حيث تصدر هذا الوسم الحسابات الليبية خاصة على موقع تويتر ثم فيسبوك ، ولم يستخدمه المؤيدين فقط بل حتى بعض المعارضين لما وجدوا له من إنتشار ، ولكن مطلقوا هذا الوسم لم يبعثوا برسائل طمأنة للمواطنين فقط ، بل حتى لعناصر الجماعات المسلحة مؤكدين بأن وضعهم لسلاحهم جانباً سيعفيهم من أي عداوة ويجنبهم الملاحقة خاصة وأن الكثير منهم كانوا يعملون فقط على تأمين مدنهم وأزقتهم وأهلهم ، كما يأتي هذا الوسم في وقت لم تعلن فيه القوات المسلحة أي شيء رسمي حول تحرك نحو الغرب .

فيما تحدث ناشطون آخرون عن تجاربهم في مدنهم مع المجموعات المسلحة أو حتى المتطرفة قبل القضاء عليها ، مؤكدين بأن كل القادة هربوا بملايينهم المنهوبة إلى تركيا بينما قُتل المجندون الصغار وأصبحوا في مواجهة مع أهلهم ومدنهم ، داعين كل المسلحين في طرابلس إلى الإتعاض وعدم إتباع من سيرميهم للتهلكة من قادتهم أو من بعض الدعاة المتطرفين الذين سيهربون إلى الخارج ويتركونهم لمصيرهم كما حدث مراراً .

وفي مايلي أبرز التدوينات التي رصدتها المرصد عبر حسابات المدونين والصحفيين تحت وسم #تأمين_العاصمة :