ليبيا – وقع مجمع سونلغاز الجزائري والمؤسسة الليبية للكهرباء مذكرة تفاهم والمتعلقة بالتعاون المستدام في مجال إنتاج الكهرباء في ليبيا. وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني صرح أمس الثلاثاء بحسب وكالة الأنباء الجزائرية أن الجزائر وليبيا تربطهما علاقات اخوية استثنائية وروابط ترغب بلاده في تعزيزها باستمرار لخدمة مصالح شعبي البلدين. وأضاف قطوني:”رغبتنا صادقة لتقوية التعاون الثنائي والعمل معاً لتطوير علاقاتنا الاقتصادية في مجال الطاقة من خلال مشاريع الشراكة من هذا المنطلق نعمل على تصدير الطاقة الكهربائية إلى ليبيا

وأوضح قيطوني ان البروتوكول الموقع بين مجمع سونلغاز والمؤسسة الليبية سيسمح بتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

ولفت وزير الطاقة الجزائري إلى أن الاتفاقية ستسمح للشركات الفرعية لسونلغاز على المدى الطويل بتقديم خدماتها للمؤسسة الليبية في جميع المجالات المتعلقة بإنتاج الكهرباء حيث يتعلق الامر بصيانة محطات الطاقة وتطويرها والتزويد بالمعدات والمشاركة في تجميع المحطات الجديدة للطاقة الكهربائية وتكوين عمال المحطات التابعة للمؤسسة الليبية والمساهمة المباشرة في تنفيذ مشاريع محطات الطاقة الكهربائية.

ومن جانبه، أوضح الرئيس المدير العام لسونلغاز محمد عرقاب أن التعاون الثنائي المرتقب في هذا الإطار ينبغي ان يبدأ بتكوين اطارات وعمال المؤسسة الليبية من طرف اطارات الشركات الفرعية لسونلغاز و صيانة المحطات الليبية الناشطة في مجال توليد الكهرباء قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية المتعلقة بالاستثمار المباشر في الإنتاج.

وأضاف عرقاب ان التفاوض مع الشريك الليبي منذ سنة ونصف لإنشاء شراكة في إنتاج الكهرباء في ليبيا وخاصة ما يتعلق بالصيانة وتصليح قطع الغيار بما في ذلك أجزاء توربينات الغاز و التوربينات البخارية وكذلك تشغيل محطات توليد الكهرباء “.

وتابع عرقاب قوله :”بان كل هذه السلسلة من الاعمال يتقنها مجمع سونلغاز عبر شركاته وأن الهدف المتوخى مع اخواننا الليبيين هو إقامة شراكة قائمة على مبدا رابح-رابح من شأنها أن تسمح لنا أيضا لنقل تكنولوجيا المجمع وسنبدأ بالتكوين في مجال الصيانة ثم سننتقل بعد ذلك إلى آفاق أخرى مثل انشاء محطات الطاقة الكهربائية وشبكات الضغط العالي والضغط العالي جداً ، فضلاً عن توزيع الطاقة الكهربائية”.

ونوّه المدير العام لسونلغار إلى أنه يمكن أن يستثمر في انجاز محطات كهربائية تشتغل بطاقة مزدوجة ومحطات سريعة قابلة للإنجاز على مدى شهر أو 45 يوما لتلبية الاحتياجات الملحة في ليبيا .

وفي رده على سؤال بخصوص الوضعية الامنية في ليبيا واحتمال تأثير ذلك على هذه الشراكة، قال عرقاب :”إن الوضعية الأمنية في ليبيا مدروسة جيدا و نعمل في إطار التنسيق الجاري بين البلدين”.

وفي رده على سؤال حول تصدير الكهرباء نحو ليبيا، أجاب المسؤول أن هذا الموضوع هو حاليا قيد الدراسة التقنية و التجارية و التي تهدف الى تقييم إنجاز خطوط كهربائية من 400 كيلوفولت بين الجزائر و ليبيا و التي سترفع التوزيع الإجمالي الى 2 كيلوفولت من الكهربا”، مشيرا الى أن هذا المشروع سينجز مع الليبيين بعد المصادقة عليه.

ومن جهته، اعرب المدير العام لشركة الكهرباء الليبية عبد المجيد حمزة عن ارتياحه لإمضاء الاتفاق الذي يمثل بداية تعاون دائم بين المؤسسة الليبية وسونلغاز.

وطمأن حمزة ان سونلغاز ستحضى بمعاملة مميزة بعد استثمارها في ليبيا وهذا بعد اعترافه بعدول المستثمرين الاوربيين والأمريكيين عن الاستثمار سبب الاوضاع الامنية.

وقال حمزة :”لجأنا الى الجزائر بسبب تشابه سلسلة انتاج الكهرباء بين البلدين ولأن الجزائريين وصلوا الى مستوى عال فيما يخص الصيانة وانتاج قطع الغيار لمعدات انتاج الكهرباء وهذا للاستفادة من الخبرة الجزائرية خصوصا وأن الأجانب رفضوا في اغلب الحالات المجيء الى ليبيا بسبب الأوضاع الامنية”..

وأضاف المدير العام لشركة الكهرباء انه “من المؤكد ان الأولوية ستعطى للشركاء الجزائريين بفضل علاقات الاخوة التي تجمعنا والموقع الجغرافي وخبرات سونلغاز”، مشيرا الى ان الشراكة الثنائية ستتوسع في المستقبل لتشمل نقل الكهرباء وسندرس لاحقا قابلية ربط الشبكة الليبية بالشبكة الجزائرية”.