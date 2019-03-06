روسيا – أفادت صحيفة “إزفيستيا”، بأن الحكومة الروسية وضعت القواعد اللازمة لمرور السفن الحربية الأجنبية على طول الطريق البحري الشمالي الجديد الذي أثبتت روسيا للأمم المتحدة عائديته لها.

وتنص المعايير الروسية الجديدة على ضرورة إخطار السفن الحربية الأجنبية السلطات الروسية بوجهات سيرها قبل 45 يوما من عبورها الدائرة القطبية الشمالية، ليخصص الجانب الروسي ملاحيه ليشرفوا على وجهة السفن وتوجيهها بما لا ينتهك حرمة المياه الروسية.

وسيتعين على طواقم السفن الحربية الأجنبية التعريف بهويتهم وسفنهم وغرض رحلتهم وخطها ومدتها، والإبلاغ عن مواصفات السفينة بما يشمل طولها وعرضها وحجم غاطسها المائي، وخصائص محركاتها وغير ذلك من المواصفات الفنية.

وذكرت الصحيفة أن فرض هذه القواعد، جاء بعد تسجيل روسيا “تكثيف بعض الدول نشاط سفنها الحربية في منطقة القطب الشمالي”، فيما تؤكد الحكومة الروسية أن هدف هذه القواعد حماية البيئة وحركة الشحن التجاري البحري.

المصدر: نيوز ميل رو