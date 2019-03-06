ليبيا – أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز أمس الثلاثاء إنطلاق قافلة وقود محملة بحوالي مليون لتر من بنزين السيارات وحوالي 174 ألف لتر من وقود الديزل بمتابعة من المؤسسة الوطنية للنفط.

شركة البريقة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي بأنها ستستمر في نشر جداول الكميات المسلمة إلى المحطات الشرعية بمناطق الجنوب على صفحتها الرسمية بموقع الفيسبوك بشكل يومي.

وناشدت الشركة كافّة المواطنين في مختلف المناطق وخصوصا الجنوب الإبلاغ عن أي مخالفات ترصد عن طريق التواصل مع الصفحة الرسمية لشركة البريقة على موقع الفيسبوك أو من خلال الإتصال بالرقم المخصص للبلاغات والمعلن عنه بصفحة شركة البريقة.

وأكد الشركة على أنها تتابع و بشكل متواصل مع المؤسسة الوطنية للنفط تدفق المحروقات إلى مناطق الجنوب وبشكل يومي لتخفيف وطأة معاناة المواطن.