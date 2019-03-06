سويسرا – كشف البنك المركزي السويسري عن ورقة الألف فرنك الجديدة، والتي تعد أغلى عملة في العالم حيث تعادل 1000 دولار.

ويأتي الإعلان عن العملة التي ستكون متاحة اعتبارا من 13 مارس في وقت تبتعد فيه البنوك المركزية الأخرى في العالم عن الأوراق المالية ذات القيمة الكبيرة بسبب المخاوف من استخدامها في الإرهاب وغسل الأموال.

وما زال لون ورقة الـ1000 فرنك بنفسجيا، لكن حجمها أصبح أصغر، كما تضمنت صورة تسلط الضوء على يدين تتصافحان، كرمز للوئام، وصورة لمبنى المجلس التشريعي في البلاد.

ومع الكشف عن العملة الجديدة تكون سويسرا قد أخذت طريقا مخالفا عن الطريق، الذي يسلكه جيرانها في الاتحاد الأوروبي، إذ توقف 17 مصرفا مركزيا منذ نهاية يناير الماضي عن إصدار الـ500 يورو، وهي أكبر فئة نقدية ورقية باليورو.

وكان المصرف المركزي الأوروبي قد أعلن عن تبنيه هذا الإجراء في 2016، ومن المقرر أن تتوقف ألمانيا والنمسا عن إصدار الـ500 يورو في نهاية أبريل المقبل.

المصدر: “رويترز”