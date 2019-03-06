اليابان – يعتقد العلماء أن صراخ الآباء ضد زوجاتهم أثناء الحمل يمكن أن يُضر حاسة سمع الجنين.

ووفقاً للباحثين، فإن الإساءات اللفظية أثناء الحمل، ترتبط بزيادة بنسبة 50% تقريباً في خطر التعرض لمشاكل في السمع لدى الطفل بعد الولادة، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال الباحثون من كلية كوتشي الطبية في اليابان: “يجب تجنب الإساءة اللفظية أثناء الحمل للحفاظ على الأداء السمعي للأطفال حديثي الولادة”.

ووضع الباحثون فرضية لتفسير هذه الظاهرة، مفادها أن الصوت المرتفع الصادر عن شخص غير الأم، يمكن أن يُزعج الجنين، ويمنع تطور نظام السمع لديه.

رويترز