ليبيا – أشرف آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق ، اليوم الأربعاء ” اللواء أسامة جويلي ” و بحضور ” العميد عبد الناصر اللطيف ” مدير أمن منطقة العزيزية حفل تخرج الدفعة الأولى من “القوات الخاصة ” بالجيش الليبي التابع لمركز التدريب “اللواء الرابع سابقاً” الكائن بذات المنطقة .

ووفقاً لإيجاز صحفي نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي ، فقد تم الاحتفال بحضور آمر مركز التدريب وعدد من ” ضباط الجيش ” وعميد بلدية العزيزية باستعراض عسكري للخريجين وصفه بالضخم ” .

كما ألقيت العديد من الكلمات، من بينها كلمة مدير الأمن الذي تقدم من خلالها بالشكر والتقدير إلى ” اللواء جويلي ” ولجميع الضباط التابعين له على مجهوداتهم التي قال بأنها ساهمت في تخليص وتحرير المنطقة من الجريمة والمجرمين.

وأكد أن المديرية على تعاون مع الجميع من أجل ترسيخ الاستقرار الأمني وبناء مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات الأمنية والعسكرية وذلك على حد تعبيره ، ومن جهته أكد المكتب الإعلامي للرئاسي بأن الحفل كان برعاية السراج بصفته ” القائد الأعلى للجيش الليبي ” .

المرصد – متابعات