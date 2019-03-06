بغداد – تلقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء ، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو.

وبحسب بيان مكتب عبد المهدي ،أنه ‘ خلال الاتصال جرى التأكيد على الاطار القانوني لعمل قوات التحالف الدولي ومنها القوات الامريكية العاملة في العراق والتي تتركز مهامها على محاربة داعش وتدريب القوات العراقية وعدم اقامة قواعد اجنبية ،وذلك كله حسب الموافقات العراقية ‘،

واضاف البيان ، أنه تم ‘ بحث آخر التطورات في محاربة داعش على الشريط الحدودي مع الجارة سوريا وآثار ذلك على العراق واهمية تعاون الجميع لتعويض العراق عن خسائره البشرية والمادية في حربه مع داعش وفق قرارات الامم المتحدة والقوانين العراقية والأعراف الدولية ، اضافة الى بحث القضايا الاقتصادية وتعزيز قدرات العراق واستقلاله ‘.

وكالات