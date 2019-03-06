ليبيا – عقد أعضاء الغرفة المشكلة من قبل المجلس الرئاسي إجتماعاً لمناقشة آلية تفعيل عمل الغرفة وتوحيد الرؤية حول العديد من القضايا المتعلقة بأمن الحدود لمكافحة عمليات التهريب وتدفق المهاجرين إلى الأراضي الليبية.

الإجتماع ضم بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أعضاء الغرفة والمتمثلين في وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني ووكيل وزارة المالية وأمر رئاسة أركان حرس الحدود ونائب رئيس جهاز المخابرات الليبية بالإضافة إلى أمر جهاز حرس السواحل ورئيس الفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود.

وأتفق أعضاء الغرفة على عقد إجتماعات أخرى للخروج بتوصيات وتحديد المهام والأولويات التي تنظم عمل الغرفة ووضع خطة لإدارة الحدود.

يُشار إلى أن مهام هذه الغرفة هو الإطلاع بمشاكل الحدود وتلقي المعلومات بشأنها وإصدار التعليمات بالأجهزة المعنية والتنسيق فيما يهدف إلى تأمين الحدود الليبية والحد من الانتهاكات والخروقات التي تتعرض لها.