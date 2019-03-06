إسبانيا – بهذه العبارة وصفت أغلب الصفحات المغربية تألق حكيم زياش، صانع ألعاب منتخب أسود الأطلس، بعد قيادته فريقه أياكس أمستردام للإطاحة بريال مدريد من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

إطلاق المشجعين المغاربة لقب “فخر العرب” على زياش لم يأت من محض الصدفة، بل جاء كنوع من التفاؤل بمشوار ناجح لنجمهم، ليسير على درب المصري محمد صلاح، الذي اقترن اسمه بهذا اللقب (فخر العرب) في الفترة الماضية، بعد تألقه اللافت، وأدائه المبهر في موسمه الأول مع ليفربول الإنجليزي.

ويتمتع زياش بقدر كاف من الموهبة، وبرز بشكل لافت في مباراة الريال، حيث ساهم في تأهل أياكس إلى ربع نهائي “التشامبيونز ليغ” على حساب النادي الملكي، بتسجيله هدف فريقه الوحيد في مباراة الذهاب (1-2)، وافتتاحه باب التسجيل في لقاء الإياب (4-1).

ويحمل زياش إلى جانب الجنسية المغربية، الجنسية الهولندية أيضا، حيث ولد في مدينة دروتن، لكنه فضل الدفاع عن ألوان بلده الأصلي المغرب، وتعول عليه الجماهير المغربية لقيادة “أسود الأطلس” للتتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر صيف هذا العام.

المصدر: RT