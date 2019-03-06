سوريا – أكد قيادي في “قوات سوريا الديمقراطية” ذات الغالبية الكردية أسر 400 من عناصر تنظيم “داعش” أثناء محاولتهم الفرار من قرية الباغوز، آخر جيب للتنظيم شرق الفرات.

وقال القيادي الذي لم يكشف عن اسمه، في حديث لوكالة “رويترز”، إن “مئات المتشددين الآخرين استسلموا اليوم الأربعاء” لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قبل التحالف الدولي بقيادة واشنطن والمعروفة اختصارا بـ”قسد”.

وأشار القيادي إلى أن مئات المسلحين الذين قرروا الاستسلام غادروا منطقة الباغوز ضمن إطار عملية إجلاء تشمل أيضا المدنيين، ولم يحدد عدد المتشددين.

وشنت “قسد” أوائل فبراير الماضي معركة حاسمة لتطهير ما تبقى من “أراضي الخلافة” التي انحسرت مساحتها إلى بضعة كيلومترات مربعة فقط، وسلّمت مجموعتين من “الدواعش” المحتجزين لديها للسلطات العراقية.

المصدر: رويترز