فنلندا – حث وزير خارجية كولومبيا، كارلوس تروهيليو، على ضرورة تسوية الأزمة التي تمر بها فنزويلا بسبل سياسية – دبلوماسية دون اللجوء إلى القوة.

وقال تروهيليو، في مؤتمر صحفي في فنلندا التي وصل إليها في زيارة رسمية: “الحل السلمي (للأزمة الفنزويلية) يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لأمريكا اللاتينية. يجب على الدول الديمقراطية المشاركة في جهود التسوية أن تُظهر أنه يمكن الدفاع عن الديمقراطية سلميا”.

واعتبر الوزير الكولومبي أنه لم يتم استنفاد كل وسائل التفاوض في الأزمة الفنزويلية.

وسبق أن ذكرت وزارة الخارجية الفنلندية في بيان أن تروهيليو التقى بنظيره الفنلندي، تيمو سوينو، وبحثا مجموعة من المسائل، بينها العلاقات الثنائية بين البلدين والعملية السلمية في كولومبيا والوضع في فنزويلا.

وكولومبيا من بين دول أمريكا اللاتينية الـ5 التي زارها زعيم المعارضة الفنزويلية المدعوم من واشنطن، خوان غوايدو خلال جولته الأخيرة.

في نفس السياق، يكمن موقف موسكو من الأزمة الفنزويلية في دعم شرعية الرئيس نيكولاس مادورو وعدم الاعتراف “برئاسة” خوان غوايدو، والدعوة إلى إجراء حوار وطني داخلي لحل الأزمة بطرق سلمية انطلاقا من ميثاق الأمم المتحدة.

فيما تدعو الولايات المتحدة إلى الإطاحة بمادورو، وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن واشنطن تعمل على حشد تحالف دولي أوسع لـ”الإطاحة بمادورو، ونظامه الفاسد” حسب تعبيره.

المصدر: نوفوستي