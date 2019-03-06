ستوكهولم – أكد رئيس الحكومة السويدية، ستيفان لوفين، على أهمية تقديم مقاتلي داعش للمحاكمة معتبراً أن ذلك مهماً ليس فقط لتحقيق العدالة لضحايا جرائم داعش، بل أيضاً لحماية الثقة بالقانوني الدولي.

وتطالب السويد بمحاكمة دولية لأعضاء داعش في تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب والإعدامات الجماعية وغيرها، حيث من المقرر أن تُطرح القضية للمناقشة، يوم غد في اجتماع لوزراء العدل والداخلية في الاتحاد الأوروبي .

وقال لوفين في تصريحات نقلتها صحيفة أفتونبلادت،” إن هؤلاء الإرهابيين الذين نفذوا عمليات إعدام جماعية، وقاموا بعمليات اغتصاب، وقطع رؤوس، وباعوا أطفالاً ونساءً كرقيق جنس، وألقوا الناس من على أسطح المباني ومارسوا كل طقوس الشر تلك يجب أن يتحملوا مسؤولية أعمالهم تلك”.

وأكد رئيس الحكومة السويدية، أنه يجب محاكمة سواء من قام بأعمال إرهابية أو ارتكبوا جرائم حرب أن يحاسبوا بعض النظر عن مكان حدوث هذه الجرائم حتى لا يتمكنوا الإفلات من العقوبة، وإن أشار، في ذات الوقت، إلى أهمية محاكمتهم أيضاً في المكان، الذي تتوفر فيه أدلة على ارتكاب جرائهم.

وترغب السويد أن تجرى محاكمة دولية لجرائم الحرب، التي ارتكبت في سوريا على غرار المحاكم لجرائم الحرب والإبادة الجماعية في رواندي والبلقان.

واعتبر لوفين أنه ليس من المؤكد ما هو شكل هيئات القضاء الدولي، التي ستقوم بهذه المهمة، وإذا ما كان بالإمكان أن تنطبق آليات المحاكمات الدولية، التي جرت في السابق على محاكمة مقاتلي داعش، مشيراً في هذا الإطار إلى تورط النظام السوري بدوره في جرائم حرب.

وقال، “الشيء المهم هو أنه يجب تقديمهم إلى العدالة ومعاقبتهم، ثم عليك العثور على أفضل آلية لذلك”.

ورفض لوفين الانتقادات الموجهة للحكومة في آلية تعاملها الحذرة مع عودة مقاتلي داعش من حاملة الجنسية السويدية إلى السويد، مؤكداً أن بلاده دأبت دائما على الدفاع عن القانون الدولي ضد أولئك الذين يرتكبون جرائم حرب أو جرائم باسم الإرهاب.

المصدر : الكومبس