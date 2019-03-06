ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات شهر يناير من مبيعات النفط الخام ومشتقاته بالإضافة إلى عائدات الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز قد بلغت 1.6 مليار دولار أمريكي أي بانخفاض قدره 680 مليون دولار أمريكي 30% مقارنة بالشهر الذي سبقه .

المؤسسة الوطنية للنفط قالت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إنه في الوقت الذي نجحت عام 2018 بتحقيق أعلى إيرادات نفطية منذ خمس سنوات إلى أنها قد واجهت ظروفا صعبة في نهاية العام تمثلت في تعقد الأوضاع الأمنية في الجنوب على حد قولها.

وأشارت إلى أنه كان لإغلاق أكبر حقل نفطي في ليبيا “الشرارة” لمدّة تقارب ثلاثة أشهر حتى يوم 4 مارس 2019 من قبل الجماعة المسلحة أثر كبير على عائدات النفط.

وعلّق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله قائلا: “ستمثل حماية العاملين دوماً الأولوية بالنسبة للمؤسسة وفي الوقت نفسه لم نوفر أي جهد لإيجاد حل لاستئناف عمليات الانتاج في حقل الشرارة النفطي وبعد رفع حالة القوة القاهرة نأمل أن تتفهم مختلف الأطراف أهمية السماح للمؤسسة الوطنية للنفط بمزاولة عمليات الإنتاج دون أية عوائق إضافة إلى ضرورة ابقائها بعيدة عن كل المساومات السياسية والعسكرية فنحن لن نسمح مجدداً للجماعات المسلحة باستخدام نفس الأساليب للحيلولة دون تحقيق الانتعاش الوطني والاقتصادي”. المؤسسة الوطنية للنفط أكدت على أنها ستواصل بذل قصارى جهدها لإيجاد فرص إنتاج جديدة للنفط والغاز على مدار العام، مشيراً إلى أنها دأبت على نشر عائدات النفط والغاز بصفة شهرية حرصاً منها على تكريس مبدأ الشفافية وتعزيز ثقة الشعب.