ماذا قال لاعبو برشلونة بعد إقصاء الغريم ريال مدريد؟

ماذا قال لاعبو برشلونة بعد إقصاء الغريم ريال مدريد؟

إسبانيا – عبر لاعبو برشلونة الإسباني عن فرحتهم بخروج الغريم ريال مدريد من دوري الأبطال أمام أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة 4-1 في لقاء الإياب لدور الستة عشر.

ورغم أن برشلونة لم يكن طرفا في مباراة الإقصاء، إلا أن نجوم “البارسا” غردوا بعد المواجهة، فكتب المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أهنئكم على هذا الانتصار، دائما سأكون مع أياكس”.

وسبق لسواريز أن لعب في صفوف أياكس ما بين 2007 حتى 2011، مسجلا 81 هدفا في بطولة الدوري الهولندي خلال 110 مباريات.

فيما كتب قائد برشلونة السابق كارليس بويول الملقب بـ”قلب الأسد” على “تويتر”: أهنئ أياكس، ليس فقط بسبب الفوز على فريق مثل ريال مدريد، لكن أيضا بسبب الطريقة التي حققوا بها هذا الانتصار”.

يذكر أن برشلونة ينتظر ملاقاة ليون الفرنسي في الـ13 من الشهر الجاري، ضمن دور الـ16 على ملعبه في “كامب نو” بعد أن سيطر التعادل السلبي في مواجهة الذهاب على ملعب”بارك أولمبيك ليون”.

المصدر: تويتر