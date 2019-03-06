ليبيا – التقى الممثل الأممي إلى ليبيا غسان سلامة اليوم الأربعاء رئيس مجلس الدولة السابق عبد الرحمن السويحلي بالعاصمة طرابلس.

اللقاء إستعرض بحسب المكتب الإعلامي للبعثة الأممية التطورات السياسية في البلاد والتحضيرات الحثيثة للملتقى الوطني ، مبينةً بأن الطرفين أكدا على ضرورة انعقاد الملتقى في أقرب فرصة ممكنة.

ومن جانبه أكد السويحلي بأنه حذر سلامة من عواقب شرعنة استخدام العنف ليكون طريقاً للحكم ، مبيناً بأنه لا سبيل لتجسيد إرادة الشعب إلا عبر ملتقى وطني جامع يقود لإنتخابات تشريعية تُنهي تنازع الشرعيات والإنقسام السياسي وتُوحد مؤسسات الدولة.