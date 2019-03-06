ليبيا – بحث آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة أمس الثلاثاء مع مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز الأوضاع الأمنية داخل مدينة بنغازي.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي عدداً من الملفات الأمنية ذات الأهتمام المشترك وسبل تظافر الجهود بين القوات الخاصة من خلال تعزيز التعاون الأمني المشترك بالإضافة إلى تفعيل إطار التنسيق بين المديرية والقوات الخاصة.

وبدوره، أثنى اللواء بوخمادة على تحسن الوضع الأمني بالمدينة والإنتشار الأمني الملحوظ وحل عدد كبير من القضايا الجنائية خلال هذه الفترة.