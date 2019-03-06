ليبيا – أجرى مدير أمن طرابلس العميد سالم السايح قريميده أمس الثلاثاء زيارة إلى مركز شرطة طريق المطار الرائد حمزه الغلايي برفقة مساعد المدير للشؤون الأمنية ورئيس مكتب العلاقات وذلك لمتابعة سير العمل داخل المركز.

مدير أمن طرابلس قام بتكريم رئيس المركز وعدد من الضباط وضباط صف وأفراد والموظفين التابعين للمركز وذلك بحضور مدير الادارة العامه للأمن المركزي وعدد من رؤساء المراكز التابعين للمديرية.



مدير أمن طرابلس تقدم بالشكر والتقدير للرئيس وأعضاء مركز شرطة طريق المطار على مجهوداتهم المبذولة.

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