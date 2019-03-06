ليبيا – قام مدير الإدارة العامة لأمن السواحل العقيد البشير بالنور أمس الثلاثاء جولة تفقدية تفتيشية على جرافات صيد الأسماك والوقوف على الباخرة الجانحة بالقرب من الشاطئ شرق ميناء طرابلس البحري برفقة أعضاء أطقم الزوارق البحرية 109 – 111 بالإدارة العامة لأمن السواحل.

مدير الإدارة العامة لأمن السواحل إطلع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للداخلية خلال هذه الجولة على سير العمل وإحتياجات الزوارق البحرية.

وتأتي هذه الجولة التفقدية ضمن عدة جولات روتينية تقوم بها الإدارة داخل البحر لمنع أي تجاوزات أمنية.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.