ليبيا – بحث عضو مجلس الرئاسي أحمدمعيتيق مع نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ماتيو سالفيني الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

الإجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزارء الوفاق ملف دعم المؤسسات الأمنية التابعة لحكومة الوفاق والعمل على تنفيذ ماتم التوصل إليه بين البلدين خلال الزيارات السابقة في مجال الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.

وأكد الجانبان على أهمية تنفيذ اتفاقية الطريق الساحلي امساعد رأس إجدير وتفعيل اتفاقية تبادل الموقوفين وفتح الخط الجوي بين روما وطرابلس .

وبدوره، أبدى معيتيق رغبة حكومة الوفاق تفعيل الاستثمارات الليبية في إيطاليا التي ستسهم في زيادة حجم التعاون التجاري بين البلدين.

ومن جهته،أعرب سالفيني عن ثقته في الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق لتحقيق الاستقرار في ليبيا ورغبة الحكومة الإيطالية استمرار التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك.