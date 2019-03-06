مقاطعة سويدية تطالب المدخنين بتغيير ملابسهم في كل مرة يدخنون فيها أثناء العمل

مقاطعة سويدية تطالب المدخنين بتغيير ملابسهم في كل مرة يدخنون فيها أثناء العمل

السويد – طالبت مقاطعة فيسترنورلاند ( Västernorrland ) بوضع قواعد أكثر صرامة على المدخنين، الذين يعملون في مؤسسات المقاطعة.

ومن ضمن القواعد التي طالبت بها إدارة المنطقة تطبيقها على أولئك الذين يدخنون أثناء الاستراحة خلال ساعات العمل، هي تغيير الموظفين لملابسهم أثناء التدخين قبل العودة الى العمل من جديد، وتسجيل الدخول والخروج من العمل، أثناء التدخين.

وقال مدير الصحة العامة في المقاطعة بيتر مولرسفارد، إن من غير الجيد على سبيل المثال أن يقابل العاملون في القطاع الصحي المرضى ورائحة الدخان تنبعث منهم.

ووفق الإجراءات الجديدة يتعين على أرباب العمل تقديم المساعدة للموظفين الذين يحاولون ترك التدخين.

المصدر : الكومبس