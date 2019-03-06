الولايات المتحدة – تراجعت أسعار النفط اليوم، مع قيام الصين بخفض توقعها لنموها الاقتصادي في 2019، وسط مخاوف من أن يؤثر ذلك سلبا على الطلب على الوقود.

وفي الساعة 07:40 من صباح الثلاثاء بتوقيت غرينيتش، جرى تداول برميل الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 56.31 دولار للبرميل، بانخفاض مقداره 28 سنتا عن سعر التسوية السابق، فيما تراجعت عقود خام “برنت” بنسبة 0.5% إلى 65.37 دولار للبرميل.

وجاء الانخفاض بعدما قالت الصين الثلاثاء، إنها تستهدف نموا اقتصاديا بين 6% و6.5% في 2019، انخفاضا من نمو سجلته العام الماضي عند 6.6%، والذي كان أدنى مستوى في عقود.

من جهتهم قال محللو قطاع الطاقة في شركة “تي إس لومبارد” للأبحاث الاقتصادية: “على المدى القريب… من الصعب المراهنة بقوة على ارتفاع أسعار النفط. السوق ما زالت تسعى لتفريغ تخمة المعروض التي تكونت في النصف الثاني من 2018”.

المصدر: “رويترز”