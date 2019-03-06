واشنطن تعلن عن تقدم في محادثات السلام مع طالبان

واشنطن تعلن عن تقدم في محادثات السلام مع طالبان

الولايات المتحدة – أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن محادثات السلام المستمرة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية، قد أحرزت تقدما ملموسا، فيما لا يزال هناك الكثير من العقبات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو إنه رغم توقف هذه المفاوضات ليومين قبل نهاية الأسبوع المنصرم، فإنها متواصلة “بصورة يومية وأحرزت نوعا من التقدم”.

ووفقا للخارجية الأمريكية فإن المحادثات تركز على “مكافحة الإرهاب” و”انسحاب القوات الأمريكية” و”الحوار بين الأفغان” و”وقف إطلاق النار”.

وأضاف بالادينو: “هناك الكثير مما يتطلب تنفيذه، ونريد أن نعطي جميع الأطراف الوقت الكافي للعمل على هذه المواضيع”.

وتابع: “لن أذهب إلى حد القول إنها ليست محدودة في الوقت، ولكن هذه هي طبيعة الدبلوماسية: هناك فرص تنشأ ونتكيف معها”.

واستأنف المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد في الـ25 من فبراير الماضي في الدوحة مفاوضات السلام مع حركة طالبان، فيما أكد متحدث باسم طالبان أن المحادثات تتقدم “بتأن وحذر”.

المصدر: وكالات