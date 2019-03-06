يوفنتوس على استعداد لدفع 120 مليون يورو مقابل ضم موهبة شابة

يوفنتوس على استعداد لدفع 120 مليون يورو مقابل ضم موهبة شابة

إيطاليا – يسعى نادي يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، إلى التعاقد مع الموهبة البرتغالية، جواو فيليكس، لاعب خط وسط فريق بنفيكا البرتغالي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشفت تقارير إعلامية أن رئيس النادي البرتغالي، لويس فيليب فييرا، التقى مع المدير الرياضي للبيانكونيري، فابيو باراتيسي، في مدينة تورينو، للحديث عن إمكانية التعاقد مع اللاعب خلال الصيف المقبل.

وأشار المصدر، إلى أن يوفنتوس على استعداد لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب، الذي يبلغ 120 مليون يورو، وينتهي عقده مع فريق بنفيكا في العام 2023.

ولفت جواو فيليكس (19 عاما) الأنظار لتألقه في الموسم الجاري، بتسجيله 9 أهداف خلال 16 مباراة في الدوري، وصنع أربعة أهداف أخرى.

ويعد الشاب جواو فيليكس من خريجي أكاديمية فريق بورتو، ولكن إدارة نادي بنفيكا نجحت في خطف اللاعب مجانا صيف 2015.

المصدر: وكالات