تركيا – أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أظهر موقفًا حازمًا خلال هذه المرحلة بخصوص المنطقة الآمنة في سوريا.

جاء ذلك خلال استضافته في حوار على قناتي “24 TV”، و” TV 360″ التركيتين، امس.

وشدد أردوغان، على أن أنقرة لا توافق على منح السيطرة على المنطقة الآمنة لأي جهة غير تركيا، “لأنه يمكن في أي لحظة مهاجمتنا انطلاقًا منها”.

وحول الانسحاب الأمريكي من سوريا، أوضح أنه “يمكنهم أخذ أسلحتهم معهم إذا رغبوا، أو بيعها لنا، لكن عليهم أن لا يمنحوها للإرهابيين”.

وفيما يتعلق بمسألة منظمة الدفاع الصاروخي الروسية “إس-400″، شدد أردوغان، على أن تركيا لا يمكن أن تتراجع أبدًا (عن الصفقة)، مشيرًا إلى أن تركيا اتفقت مع روسيا بهذا الصدد.

وأردف “سنبدأ الإنتاج المشترك، ويمكن أن ندخل بموضوع منظومة إس-500، بعد إس-400”.

وحول قرار نظام التفضيلات المعممة لواشنطن، أوضح أن تركيا تأخذ كافة تدابيرها.

وبين الرئيس التركي أنهم معتادون على مثل هذه المواقف.

الأناضول