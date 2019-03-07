الأولى من نوعها.. انطلاق مناورة عسكرية بين مصر وبريطانيا

الأولى من نوعها.. انطلاق مناورة عسكرية بين مصر وبريطانيا

القاهرة – أعلنت مصر، الخميس، انطلاق مناورة عسكرية مع بريطانيا، هي الأولى من نوعها بقاعدة عسكرية، شمال غربي البلاد.

وأفاد بيان للجيش المصري، اليوم، بـ”انطلاق التدريب المصري البريطاني المشترك (أحمس 1) بقاعدة محمد نجيب العسكرية، والذي ينفذ لأول مرة بين مصر وبريطانيا بمشاركة مراقبين من عدة دول (لم يحددها)”.

وأشار البيان إلى “وصول عناصر ومعدات القوات البريطانية المشاركة في التدريب إلى القواعد الجوية والمنافذ البحرية المصرية خلال الأيام الماضية”.

ويشمل التدريب العسكري “العديد من الأنشطة والفعاليات أبرزها تنفيذ الرمايات المختلفة ومكافحة الإرهاب والقتال في المدن”.

كما يهدف إلى “تعزيز العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات والمهارات في أعمال مكافحة الإرهاب، والتوصل لأنسب أساليب مواجهة العناصر الإرهابية، ومكافحة العبوات الناسفة بأحدث التقنيات الفنية والتكنولوجية”.

ولم يحدد بيان الجيش المصري مدة التدريب العسكري المشترك.

والأحد الماضي، أجرت مصر وفرنسا، مناورة جوية، أعلنت القاهرة أنها الأولى من نوعها أيضًا بمشاركة مقاتلات “رافال” بإحدى القواعد الجوية المصرية.

وخلال السنوات الماضية، أجرت مصر عدة تدريبات عسكرية مشتركة مع دول عربية وأجنبية، أبرزها أمريكا وروسيا وفرنسا والإمارات والسعودية والبحرين.

الأناضول