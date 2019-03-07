سوريا – شكل الاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم الخميس، الجهازين الفني والإداري لـ “نسور قاسيون”، لتصحيح ما حدث من سلبيات خلال كأس آسيا 2019، وما رافقها من خلاف في وجهات النظر بين اللاعبين.

وتم تعين لاعب المنتخب السابق رضوان شيخ حسن مديرا للمنتخب، وإياد مندو مديرا إداريا، وفجر إبراهيم مديرا فنيا، ورضوان الأبرش ومحمد غسان معتوق مساعدين للمدرب، وماهر بيرقدار مدربا لحراس المرمى، وإبراهيم سلامة إداريا، ورفيق المصري معالجا فيزيائيا، وفايز وهبي منسقا إعلاميا.

وأكد الاتحاد في بيان له أنه من ضمن استراتيجيته تصحيح وتصويب ما حدث من سلبيات في نهائيات آسيا وما رافقها من خلاف في وجهات النظر بين اللاعبين، وطي صفحة الماضي للبدء بانطلاقة جديدة تعيد المنتخب إلى السكة الصحيحة من خلال التشكيل الجديد له بشقيه الفني والإداري.

وشدد الاتحاد على أن مصلحة المنتخب تأتي في المقام الأول بعيدا عن المصالح الشخصية والبحث عن إنجازات فردية، داعيا في الوقت ذاته اللاعبين إلى عدم الإدلاء بتصريحات إعلامية دون الرجوع إلى المكتب الإعلامي للاتحاد.

وثبت الاتحاد ثلاث مباريات ودية سيخوضها المنتخب خلال “أيام الفيفا” لشهر مارس، اثنتان منها ضمن دورة الصداقة الودية الثانية، التي ستجري في مدينة البصرة العراقية، مع منتخبي أسود الرافدين والأردن، يومي (20 و23) من الشهر الجاري، وواحدة أمام منتخب الإمارات في مدينة أبو ظبي، في السادس والعشرين من شهر مارس الجاري أيضا.

المصدر: وكالة “سانا”