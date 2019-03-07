ليبيا – ترأس وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي الوفد التونسي المشارك في اجتماعات الدورة العادية 151 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقدة بالقاهرة أمس الأربعاء.

جدول أعمال هذه الدورة تضمن وفقاً لوزارة الخارجية التونسية مختلف القضايا العربية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في ليبيا ومكافحة الإرهاب وسبل تعزيز الأمن القومي العربي ودفع علاقات التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدان العربية.

وأكد الجهيناوي على التزام تونس الثابت بمواصلة جهودها للمساهمة في تحقيق التسوية السياسية في ليبيا عن طريق الحوار والتوافق ضمن المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة وفي إطار المبادرة الرئاسية التونسية الثلاثية.