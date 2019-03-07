مصر – أعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي، موافقة حكومة بلاده على شراء القمح من الفلاحين المحليين، بأسعار تصل إلى 39.2 دولارا للإردب.

وقال المصيلحي في مؤتمر صحفي اليوم، بالقاهرة، إن الأسعار تتراوح بين 685 و670 و655 جنيها (39.2 و38.4 و37.5 دولارا) للإردب (150 كيلوجرام)، وفق درجة النقاوة.

وتستهدف مصر شراء 3.6 ملايين طنّ قمح من المزارعين المحليين، خلال موسم الحصاد الذي يبدأ منتصف أبريل / نيسان المقبل، وحتى منتصف يوليو / تموز 2019، وفقا للوزير المصيلحي.

واشترت مصر القمح من المزارعين في الموسم السابق مقابل 570 و585 و600 جنيها (32.6 و33.5 و34.4 دولار) للإردب وفق درجة النقاوة.

واشترت مصر 3.150 ملايين طنّ من القمح المحلي في الموسم السابق مقابل 12 مليار جنيه (688 مليون دولار)، مقابل 3.750 ملايين طنّ في الموسم السابق له، وفقا لبيانات وزارة التموين.

وتستهلك مصر سنويا ما بين 14.5 إلى 15 مليون طنّ قمح، ما بين المستورد والمحلي، وفقا لبيانات رسمية.

وكالات