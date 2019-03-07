ليبيا – أعلن عميد بلدية سبها حامد الخيالي رفع الحظر عن مطارات المنطقة الجنوبية وتحسن الوضع الأمني عقب دخول الجيش للمدينة وتحريرها من العصابات الإجرامية والإرهابية.

الخيالي قال في تصريحات لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء إن رفع الحظر يشمل الطائرات المدنية والعسكرية حيث أصبح بإمكان الطائرات الهبوط في مطارات جنوبي البلاد بعد الحصول على ترخيص من المنطقة العسكرية والمراقب الجوية.

وأضاف أن مطارات تمنهنت وأوباري مفتوحة أمام الرحلات الجوية باستثناء مطار سبها الدولي الذي تضرر بشدة بسبب العصابات المسلحة الذي سيتأخر افتتاحه قليلاً حتى نهاية شهر مارس الجاري أو شهر أبريل المقبل.

وأشار عميد بلدية سبها إلى أنه على الرغم من الخطوط الجوية جنوبي البلاد مفتوحة إلا أن هناك بعض المشكلات التي من بينها عدم انتظام الرحلات ، مرجعاً ذلك إلى عدم وجود إضاءة ليلية في المهابط ، نافياً في الوقت ذاته أي وجود عسكري للجيش في المدينة عقب تسليم الأمور للحكومة المؤقتة.

وحول ما يثار بشأن عن قبائل التبو والطوارق الليبية، أكد أنها مؤيدة لعملية الجيش في الجنوب فهي ليست لديها أي مشكلة مع الجيش.

وفيما يتعلق بالتشكيل المسلح الملقب بـ”قوة حماية الجنوب” الذي حمل السلاح ضد الجيش، شدد الخيالي على أن التشكيل كان موجوداً منذ فترة طويلة في المدينة ويتشكل من مرتزقة من السودان وتشاد والنيجر وكانوا يقومون بعمليات تزعزع الأمن مثل عمليات الاختطاف لطلب الفدية لكن مع قدوم الجيش قل خطرهم بشكل كبير وإن كان لا يزال لهم هناك بقايا في ضواحي سبها والمناطق الصحراوية سيعمل الجيش على القضاء عليهم نهائيا لإعادة الأمن للمواطنين.