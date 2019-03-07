سوريا – دعت روسيا وسوريا الأمم المتحدة لتنبيه الولايات المتحدة بعدم قبول وجود أماكن مثل مخيم الركبان وبضرورة حل هذه المشكلة بشكل نهائي.

وجاء في بيان مشترك صدر عن مقري التنسيق الروسي والسوري، اليوم الخميس: “ندعو أعضاء المجتمع الدولي الذين يعتبرون أنفسهم جزء من العام المتحضر، وقبل كل شيء الأمم المتحدة، إلى القيام بأعمال نشيطة والحل النهائي للمشكلة المستمرة خلال سنوات طويلة وتحصد أرواح آلاف من الناس، وإظهار موقفها المبدئي وتنبيه الولايات المتحدة بعدم القبول بوجود أماكن مثل الركبان في العالم الحديث”.

المصدر: نوفوستي