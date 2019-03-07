ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الخميس المبعوثَ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة وذلك في مقر المفوضية الجديد بمدينة طرابلس.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمفوضية العليامدى جاهزية المفوضية وما اتخذته من استعداداتٍ لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المُزمع تنفيذها خلال هذا العام.

وتطرَّق اللقاء إلى التفاصيل الفنية الدقيقة الخاصة بما هو مطروح من استحقاقات انتخابية على الأطراف السياسية وذات العلاقة بخطة الأمم المتحدة للخروج بليبيا من أزمتها السياسية.

وبدوره، أكد رئيس مجلس المفوضية على أن المفوضية هي وحدها من يُقرّر مدى ملائمة البيئة الانتخابية لتنفيذ أية استحقاقات انتخابية يطالب بها الليبيون معتمدةً في ذلك على خبرتها في هذا الشأن واستخدامها لعددٍ من المعايير والمؤشرات الفنية التي تمنحها القدرة على تقرير ما إذا كانت البيئة الانتخابية القائمة ملائمة لتحقيق استحقاقات انتخابية ناجحة أم لا بعيداً عن المواقف السياسية الغامضة أو الرافضة أو المؤيدة لتنفيذ تلك الاستحقاقات.

ونوّه السايح إلى أن المفوضية ملتزمة بمبدأ الحياد والوقوف على مسافة واحدة بين كافة الأطراف السياسية غير أن هذا الالتزام لايعني عدم انحيازها لإرادة الشعب الليبي الذي اختار الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة من خلال انتخابات حُرَّة ونزيهة كقاعدة ينطلق منها في ممارسة حقوقه السياسية وأساس لبناء دولة ليبيا الجديدة، على حد قوله.

وأعرب السايح عن امتنانه البالغ للدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي للمفوضية من خلال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الذي وضع المفوضية في مراتب متقدمة من بين الإدارات الانتخابية إقليمياً ودولياً.