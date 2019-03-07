ويأتي ارتفاع العجز على الرغم من فرض إدارة دونالد ترامب رسوما على عدد من السلع المستوردة في مسعى لتقليص الفجوة.

وذكرت وزارة التجارة الأميركية، امس الأربعاء، أن قفزة بنسبة 18.8 بالمئة في العجز التجاري خلال ديسمبر أسهمت في تسجيل عجز إجمالي قدره 621 مليار دولار العام الماضي.

وكان 2018 هو الأعلى بعد تسجيل عجز بقيمة 552.3 مليار دولار في 2017.