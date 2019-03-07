ليبيا – إتهم مفتي المؤتمر العام “الشيخ” الصادق الغرياني المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة بأنه شخص متحيز ويعمل على تنصيب القائد العم للجيش المشير خليفة حفتر ليمسك زمام الامور في البلاد حسب قوله، معتبراً ان أكثر الناس يعلمون تحيزه لكن عند التنديد بتحيزه والإنكار عليه لم يخرج إلا العشرات للوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها.

الغرياني حذر خلال إستضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد الناس من إتخاذ مواقف سلبية من الدعوات للخروج ، مضيفاً بأن هذه السلبية قد تجلب لهم العقاب الجماعي من الله .

وقال :” من يقول أن الخروج في مظاهرات سلمية للمطالبة بالحقوق خروج على الحاكم هراء ومساندة للحكام الظالمين بمنع الناس من الإنكار عليهم” على حد زعمه ، مشيراً إلى أنه من شروط ولاية الأمر القدرة والقوة على التصرف.

وتابع قائلاً :” أنصح من شارك في أمر تبين ضرره على البلاد وترتبت مفاسد عظيمة على الأمة بسببه أن يرجع ويقر بالخطأ ويترك المكابرة وذلك لأجل نفسه لا لأجل غيره لأن الاعتراف بالخطأ أول خطوات التوبة حتى لا يلقى الله بأوزار أمة”.

الغرياني إستطرد حديثه متسائلاً :” هل يسمى غاصب الأموال وقاتل الأبرياء وقاصف المدن ولي أمر ؟! هذا لا يكون ولي أمر إلا عند الظلمة من أمثاله “.