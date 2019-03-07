تركيا – أبقى البنك المركزي التركي معدل الفائدة عند 24 بالمئة، على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع.

جاء ذلك، في بيان عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي، الأربعاء، في العاصمة أنقرة.

وأكد البيان أن المعطيات التي تم إعلانها في الآونة الأخيرة، تظهر أن التوازن في الاقتصاد التركي أصبح واضحا.

وأوضح أن الطلب الخارجي حافظ على قوته نسبيا، مع تباطؤ النشاط الاقتصادي بتأثير التشديد في الأوضاع المالية.

وتوقع المركزي التركي، استمرار التحسن في ميزان الحساب الجاري.

وأشار إلى وجود تحسن نسبي في مؤشرات التضخم، مرتبطا بتكاليف مدخلات الاستيراد وتطورات الطلب المحلي؛ لكن “المخاطر المتعلقة باستقرار الأسعار ما تزال مستمرة”.

وقرر المركزي التركي، الحفاظ على الموقف المالي المشدد، إلى حين تحقيق تحسن ملحوظ في توقعات التضخم.

وأكد أنه سيواصل استخدم جميع الأدوات المتوفرة لديه من أجل تحقيق استقرار الأسعار.

الأناضول