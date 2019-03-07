فرنسا – أصبح فريق باريس سان جيرمان ضحية “ريمونتادا” أخرى، في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسقط باريس سان جيرمان في عقر داره، أمام مانشستر يونايتد بهدف مقابل ثلاثة، في مباراة الإياب بينهما، وجاء هدف “الريمونتادا” الثالث في الوقت القاتل، من ضربة جزاء، احتسبها الحكم بعد الاستعانة بتقنية الفيديو (VAR)، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، على ملعب “حديقة الأمراء”، وترجمها المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد إلى هدف الفوز “الذهبي” للشياطين الحمر.

وجاء كل ذلك بعد أن حقق الفريق الباريسي فوزا قويا على الفريق الإنجليزي بهدفين نظيفين، على أرضه وبين جماهيره، في مباراة الذهاب، التي جمعتهما، على ملعب مسرح الأحلام “أولد ترافورد”.

ليعيد التاريخ نفسه بعد موسم، من “الريمونتادا” الأولى التاريخية، التي أصبح الفريق الباريسي ضحيتها، عندما مني بهزيمة ساحقة أمام برشلونة بستة أهداف مقابل هدف واحد، على ملعب “كامب نو”، وذلك بعد أن كان قد حقق انتصارا عريضا على الفريق الكتالوني، بأربعة أهداف نظيفة، في لقاء الذهاب الذي جرى بينهما، ضمن منافسات دور الـ 16 بالذات من التشامبيونز ليغ، على ملعب “حديقة الأمراء”.

المصدر: RT