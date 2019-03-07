المسبار هيابوسا 2 يقصف كويكب ريوغو

اليابان – نشرت وكالة الفضاء اليابانية صوراً على موقع يوتيوب، أعلنت فيها عن نجاح إطلاق مسبار “هيابوسا-2” لرصاصة تنتاليوم، وزنها خمسة غرامات، والتقط مواد متطايرة بسبب الانفجار.

وتتضمن خطة العلماء إنشاء فوهة في جسم الكويكب “ريوغو” ومن ثم هبوط المسبار “هيابوسا-2” مرة ثانية على سطحه لأخذ عينات من تربته.

يذكر أن المسبار “هيابوسا-2” أطلق، في ديسمبر 2014 بواسطة الصاروخ “H-IIA 202”. وفي حزيران 2018، بلغ مدار الكويكب وبدأ يدور حوله لدراسته، على أن تنتهي مهمته ويعود إلى الأرض في ديسمبر 2020.

المصدر: لينتا. رو