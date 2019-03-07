ليبيا – أعلن مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية المنذر الخرطوش اليوم الخميس أن قوة من الكتيبة 165 مشاة تستعد للالتحاق بالقوات العسكرية المتجهة للجنوب الغربي والغرب الليبي.

الخرطوش قال في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” تابعته صحيفة المرصد إن قوة من الكتيبة 165 مشاة التابعة للواء 73 مشاة بجاهزية كاملة تتحرك بأمر اللواء على القطعاني آمر اللواء 73 مشاة للالتحاق بقوات الجيش المتحركة باتجاه الجنوب الغربي والغرب الليبي.

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وقد أعلن مصدر عسكري في مدينة بنغازي أن القيادة العامة للجيش تقوم بتجهيز قوة عسكرية كبيرة للقيام بمهمة جديدة بعد الانتهاء من تطهير الجنوب بالكامل.

ولفت إلى ان القيادة العامة للقوات المسلحة تجهز قوة من اللواء 106 مجحفل قوامها 500 عربة عسكرية ثقيلة وخفيفة من مدينة بنغازي للاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها من قبل القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.