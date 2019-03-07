ليبيا – إفتتح آمر منطقة الكفرة العسكرية اللواء بالقاسم الأبعج أمس الأربعاء رفقة بعض من ضباط المنطقة مصلحة مركز الجمارك بمدينة الكُفرة.

مكتب إعلام منطقة الكفرة العسكرية أوضح أن مصلحة الجمارك أفتتحت بعد إقفال دام لأكثر من أربعة سنوات نظراً لما شهدته المدينة من أحداث طيلة السنوات الماضية.

يشار إلى أن القوات المسلحة متمثلة في المنطقة العسكرية الكفرة قد استطاعت الحد من عمليات تهريب السيارات والسلع الغذائية والوقود جنوب مدينة الكفرة ، لتتم كل عمليات الاستيراد والتصدير بالطرق القانونية عبر مركز جمارك الكفرة.

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