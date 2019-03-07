ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة عن أمله في تنفيذ الاتفاق الذي تم بين المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في أبو ظبي رغم صعوبته حسب قوله .

بعيرة أوضح في إتصال هاتفي مع صحيفة “الوطن” المصرية أن الإعلان صدر عن السراج بعد اجتماع مع القائد العام للجيش وهما أقوى طرفين في المعادلة الليبية وبالتالي حينما يتم الاتفاق على إجراء انتخابات بينهما فإن هذا يعطي أمل بأن يتم إجراء الانتخابات كأحد مفاتيح الحل السياسي في ليبيا.

وأضاف :” لكن بشكل شخصي لا أعتقد أن هناك إمكانية لإجراء انتخابات خلال الأشهر المقبلة لأن إجراء انتخابات يتطلب بعض الترتيبات وتوافر بعض الأجواء ومن ضمنها الحالة الأمنية ولا أرى أن الأوضاع الأمنية حالياً في ليبيا مواتية لإجراء انتخابات خلال الأشهرة المقبلة “.

ولفت بعيرة إلى أن أجواء الدعوة لإجراء انتخابات تأتي في وقت يتقدم الجيش في مناطق الجنوب فضلا عن الهدوء في المنطقة الشرقية وهي أمور تؤثر كثيرا على المعادلة العسكرية في ليبيا ومن ثم السياسية ، على حد قوله.